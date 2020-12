V Centru Bratuž grafika Slovencev v Italiji

Čeprav je vsak deloval v različnem obdobju in se prepuščal različnim vplivom, je vsem skupna pripadnost slovenski narodni skupnosti v Italiji: v sklopu praznovanj ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije so v petek v Kulturnem centru Lojzeta Bratuža odprli razstavo »Grafika Slovencev v Italiji«. V razstavo, za katero je poskrbel kustos Denis Volk, je vključenih 14 grafikov in grafičark slovenskega rodu iz Italije. Zamišljena je kot pregled ustvarjanja slovenskih umetnic in umetnikov, ki izhajajo iz zamejskega in širšega italijanskega prostora ali so v njem ustvarjali. Razstava je nastala v organizaciji Kulturnega centra Lojzeta Bratuža v sodelovanju z Mednarodnim grafičnim likovnim centrom iz Ljubljane in s podporo Dežele Furlanije – Julijske krajine, Ministrstva za kulturo RS, Generalnega konzulata RS v Trstu, Urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Kulturnega društva za umetnost Kons.Razstava, katere petkovo odprtje je bilo zaprto za javnost in so ga zato predvajali po spletu, zaobjema grafike umetnikov in umetnic, ki so delovali v času od konca druge svetovne vojne vse do današnjih dni. Na razstavi si je mogoče ogledati dela Avgusta Černigoja, Bogdana Groma, Matjaža Hmeljaka, Antona Zorana Mušiča, Zore Koren Skerk, Marjana Kravosa, Klavdija Palčiča, Claudie Raza, Borisa Zuliana, Lojzeta Spacala, Franka Vecchieta in Edvarda Zajca, ki se jim pridružujeta še dva mlajša umetnika, in sicer Jan Sedmak in Ivan Žerjal.

