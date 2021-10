V centru za motnje hranjenja 30-odstotni porast pacientov

Pandemija koronavirusa in »lockdown« sta vplivala tudi na storitve, ki jih v tržiški bolnišnici nudi Center za motnje hranjenja. Skupina zdravnikov, ki deluje pod vodstvom psihologinje Corinne Michelin, se je v zadnjem letu soočila s 30-odstotnim porastom pacientk in pacientov z duševnimi težavami, ki se kažejo v spremenjenem odnosu do hrane in do telesa. Med temi je največ mladostnikov, ki nosijo hude posledice dolgega obdobja izolacije in šolanja na daljavo.

Tržiški Center za motnje hranjenja je svoja vrata odprl pred približno desetimi leti. Od leta 2018 poleg ambulante v njem deluje tudi dnevni center, ki je del oddelka za duševno zdravje podjetja Asugi; tu pobliže sledijo pacientom, ki potrebujejo bolj pogosto zdravljenje ali psihološko podporo. V centru deluje multidisciplinarna skupina, ki jo poleg psihologinje Corinne Michelin sestavljajo še dve psihologinji, dve dietetičarki, profesionalna vzgojiteljica, otroški nevropsihiater, pediatrinja in psihiater.

V tem letu je center že sprejeli na zdravljenje 184 pacientov; med bolniki je največ deklet od desetega leta starosti dalje. »Največ pacientk zboli za motnje prehranjevanja v prelomnih življenjskih obdobjih, torej okrog 13. oz. 14. leta, ko se iz prvostopenjske odpravijo na drugostopenjsko srednjo šolo, in po končanem šolanju, ko morajo izbirati svojo življenjsko pot, torej okrog 20. leta starosti,« razlaga Corinna Michelin. Med pacienti je tudi nekaj odraslih oseb, čeprav v manjšem številu. V zadnjem obdobju beležijo porast moških pacientov, zato so organizirali posebna skupinska srečanja za moške.V veliki večini primerov diagnosticirajo anoreksijo nervozo in bulimijo, pri odraslih pa predvsem t.i. »binge eating disorder« oz. kompulzivno prenajedanje. Tako kot na državni ravni tudi tudi v Tržiču opažajo, da je popolno zaprtje povzročilo porast pacientov. V tržiškem centru so namreč sprejeli do 30-odstotkov več bolnikov kot v prejšnjih letih, še posebno otrok in mladih, ki so zaradi šolanja na daljavo več časa preživljali med domačimi stenami. »V velikem številu primerov gre za ljudi, ki poleg motnje hranjenja kažejo znake depresije, kar je gotovo posledica dolgega obdobja izolacije,« poudarja Corinna Michelin. Ob novih obiskovalcih so letos ponovno sprejeli že poznane obraze, ki so pred leti zaključili potek zdravljenja, a jih je pandemija spet spravila v težave.