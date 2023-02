V cisterni na tovornjaku prevažal 32 migrantov

Goriški obmejni policisti so v preteklih dneh v sklopu nadzora proti spodbujanju nezakonitih migracij ustavili tovornjak romunskih registrskih tablic, ki je prispel iz Slovenije, za volanom katerega je bil 22-letni romunski državljan. V tovornem delu je prevažal večjo cisterno iz steklenih vlaken. Policiste sta pritegnila močan vonj, ki je uhajal iz vozila in sumljivo ropotanje. Preiskali so tovornjak in odkrili 32 oseb, ki so bile natrpane v cisterni. Obrnjena je bila z odprtino tik ob steni tovornjaka, torej brez zadostnega prezračevanja in brez kakršnekoli možnosti, da bi skriti potniki lahko segli tudi po steklenici vode. Šlo je za izjemno nevaren prevoz ljudi, ugotavljajo policisti.

Voznika so policisti aretirali in ga prepeljali v goriški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti, tovornjak pa so zasegli. Vseh 32 migrantov je zaprosilo za mednarodni azil.