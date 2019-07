V »cjasi Ascoli« bodo domovali goriški jeziki

Furlansko filološko društvo bo v torek, 16. julija, ob 18. uri slovesno odprlo svoj novi sedež v Ascolijevi hiši v Gorici v nekdanjem goriškem getu, kjer nameravajo ustanoviti kulturno središče za študij in promocijo jezikov, ki so ali so bili značilni za Goriško, poleg furlanščine torej še italijanščina, slovenščina, nemščina in hebrejščina. »Cjasa Ascoli« bo tako postala dom goriških jezikov, ki so značilni za Gorico in mestu dajejo značilni večkulturni značaj.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.