V devetih mesecih padla polovica dežja

V zadnjih devetih mesecih je na Goriškem padla le polovica povprečnih padavin za to obdobje in tudi marec se bo sodeč po vremenskih napovedih za prihodnja dva tedna zaključil z velikim padavinskim primanjkljajem. Na spletni strani Meteogo so izračunali, da je v devetmesečnem obdobju od junija do februarja od leta 1991 do leta 2020 povprečno padlo 1159 milimetrov padavin, medtem ko se je od lanskega junija do letošnjega februarja v vodomerih nabralo le 568 milimetrov dežja, kar predstavlja približno polovico povprečja iz zadnjih trideset let.

V zadnjih devetih mesecih je bila mesečna količina padavin vseskozi pod večletnim povprečjem. Junija lanskega leta je padlo kar 89,9 odstotka manj dežja, ki običajno pade v tem mesecu; zelo sušni so bili tudi oktober (-67 odstotkov), januar (-60,6 odstotka) in februar (-50,9 odstotka). Na spletni strani Meteogo pojasnjujejo, da so tako dolga sušna obdobja zelo redka. Pozimi se sicer kar pogosto dogaja, da je malo padavin, po drugi strani je treba upoštevati, da je letošnja zelo suha zima sledila poletju in jeseni, med katerima je bilo ravno tako zelo dežja. Pomanjkanje padavin v zimskih mesecih še ne povzroča večjih težav kmetijstvu, drugače je s pomladjo, ko se narava prebuja in rastline potrebujejo vlago za svoj razvoj.