V doberdobskem rezervatu prvič v Italiji ujeli zlatega šakala (foto in video)

V naravnem rezervatu Doberdobskega in Prelosnega jezera so prvič v Italiji ujeli zlatega šakala (Canis aureus), ki so ga izpustili v naravo, potem ko so ga opremili z GPS telemetrično ovratnico, so sporočili z videmske univerze. Šakal se je v past ujel v v sredo, 14. avgusta, okoli 5.30 zjutraj, potem ko so se na to operacijo pripravljali več kot eno leto v sklopu evropskega projekta Interreg Italija - Slovenija Nat2Care.

Odraslega, 14 kilogramov težkega samca so poimenovali Yama, s pomočjo ovratnice pa bodo raziskovalci zbirali podatke o gibanju in življenju te živali. Gre šele za drugega zlatega šakala, ki so ga v Italiji opremili z ovratnico. Prvi je bil Alberto, ki so mu priskočili na pomoč, potem ko ga je v bližini Osoppa povozil avtomobil, ko je bil star 11 mesecev.