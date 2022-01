V Doberdobu si prizadevajo za pomladni oddelek

Na doberdobskem ravnateljstvu si prizadevajo, da bi s prihodnjim šolskim letom lahko uresničili pomladni oddelek v vrtcu Čriček. Že lansko šolsko leto so skušali na ta način razširiti ponudbo, a jim ni uspelo, leto pa upajo v uspeh. Starši bodo torej lahko do 28. januarja, ko poteče rok za vpis za vse stopnje šolanja, otroke prijavili tudi za vpis v nastajajoči pomladni oddelek. Obiskovali ga bodo lahko otroci, rojeni v letu 2020.»Z novim šolskim letom bo doberdobski vrtec Čriček deloval v prenovljenih prostorih vrtca. Že od lanskega leta potekajo namreč dela za prilagoditev potresni zakonodaji. Ker bo v vrtcu deloval samo en oddelek, prostori vrtca pa so dovolj veliki, preverjamo možnost, da bi tu uredili pomladni oddelek. Vemo, da družine z majhnimi otroki to storitev potrebujejo,« pravi ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob Sonja Klanjšček. V Doberdobu bi torej uresničili pomladni oddelek po istem modelu, kot so ga v tem šolskem letu uvedli v Štandrežu in v Špetru. »Območje, ki bi ga krili, seveda ne zajema le Doberdoba, ampak tudi Laško in delno Sovodnje. Otrokom bi tako ponudili srečanje s slovenskim jezikom že od zelo mladih nog in bi tako okrepili ponudbo večstopenjske šole,« pravi ravnateljica Sonja Klanjšček. Učni načrt je že pripravljen, saj so ga vzgojiteljice izdelale že lani.

IZKUŠNJE DOSLEJ POZITIVNE

David Clodig je ravnatelj Večstopenjske šole Pavla Petričiča v Špetru, od letošnjega šolskega leta tudi vršilec dolžnosti ravnatelja na Večstopenjski šoli Gorica. Na obeh šolah je lansko leto prvič zaživel pomladni oddelek; na Goriškem so ga uredili v štandreškem vrtcu Pika Nogavička. »Izkušnja je doslej pozitivna tako v Špetru kot v Gorici, odziv družin je bilo zelo dober. Razpoložljivih mest v oddelku je v obeh primerih največ deset. Za prihodnje šolsko leto so v Špetru obeti zelo dobri, saj imamo že precej vpisov, za Štandrež trenutno še nimam podatka,« nam je povedal Clodig. Oba oddelka sta naletela na dober odziv, kar kaže, da je to prepotrebna storitev. »Res je, saj vemo, da družine potrebujejo to pomoč, in potreba se še veča. Obenem je za šole s slovenskim učnim jezikom pomembno, da se otroke čim prej izpostavi rabi slovenskega jezika, saj vemo, da se jezikovna raven slabša,« dodaja še ravnatelj. Pomladni oddelki sprejemajo otroke ob dopolnitvi 2. leta. Kdor bo na primer dopolnil drugo leto, denimo, novembra 2022, bo lahko vpisan od začetka šolskega leta, vendar bo lahko oddelek začel obiskovati novembra, ko bo dopolnil 2. leto.