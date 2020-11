V Doberdobu število okužb presega en odstotek prebivalstva

V Doberdobu so zaskrbljeni, saj je v zadnjih dneh zelo naraslo število okužb s koronavirusom, tako da je trenutno okužen že več kot en odstotek prebivalstva. Prejšnji teden so morali zapreti otroški vrtec Čriček, v soboto so prekinili učno dejavnost še v tretjem in četrtem razredu osnovne šole Prežihov Voranc. Župan Fabio Vizintin je včeraj zjutraj prejel poročilo o okužbah zdravstvenega podjetja Asugi, iz katerega izhaja, da je trenutno okuženih sedemnajst občanov. V tem primeru gre seveda za okužbe, ki so bile uradno potrjene z brisom, sicer je zelo možno, da je okuženih še več občanov – še zlasti, če ne kažejo simptomov.»Razmere postajajo zaskrbljujoče,« ugotavlja župan, ki čaka na vsebino in navodila nove vladne uredbe za sprejetje morebitnih dodatnih ukrepov. Župan pojasnjuje, da vrtec ni edino žarišče v občini, in sploh opozarja, da so bile tudi vanj okužbe vnesene iz zunanjosti. Več občanov se je okužilo izven občine, zatem so se okužbe razširile znotraj posameznih družin, tako da so zajele tudi najmlajše. »Občane pozivam, naj bodo previdni, naj se držijo vseh navodil za zmanjšanje tveganja za okužbo in naj se ne družijo po nepotrebnem,« poudarja župan in pojasnjuje, da nekateri okuženi doslej niso kazali simptomov, drugi so imeli nekaj težav z dihanjem, vendar k sreči nihče ni potreboval bolnišnične oskrbe.Na Večstopenjski šoli Doberdob sicer še čakajo na rezultate brisov, ki jih je zdravstveno podjetje odvzelo malčkom iz vrtca. Za učno in neučno osebje se že ve, da so vsi testi negativni, medtem ko nekateri starši še niso dobili rezultatov testiranj svojih otrok. Najprej se je izkazalo, da sta okužena dva malčka iz oddelka A, zatem je bil bris pozitiven tudi za enega malčka iz oddelka B in šolsko pomočnico. Če bodo ostali otroci iz oddelka A tudi drugič negativni na test, jim bo zdravstveno podjetje Asugi izdalo dovoljenje, da se ponovno – mogoče že jutri – vrnejo v vrtec, ki so ga v prejšnjih dneh razkužili.

Po zaprtju vrtca so v soboto morali prekiniti učno dejavnost še v tretjem in četrtem razredu osnovne šole Prežihov Voranc, kjer so ugotovili en primer, ki je sicer vezan na okužbo iz vrtca, saj izhaja iz iste družine. Učencem in učiteljem iz obeh omenjenih razredov bodo morali odvzeti bris; do takrat morajo ostati v izolaciji. V prvem, drugem in petem razredu se pa učna dejavnost lahko nemoteno nadaljuje.Doberdobska občina sicer ima okrog 1360 prebivalcev, tako da je delež okuženih v primerjavi s številom prebivalstva zelo visok, in sicer 1,25 odstoten.