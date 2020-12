V noči na nedeljo (20. decembra) so raziskovalci videmske univerze v Doberdobu ujeli zlatega šakala, petega na državnem ozemlju. Gre za dvoletnega samca, težkega 13,1 kg, ki so ga poimenovali Pepe. To je tudi prvi zlati šakal, ki se je ujel v leseno škatlasto past. Po živinozdravniškem pregledu, ki je pokazal, da je žival v dobrem zdravstvenem stanju, so ga raziskovalci opremili z GPS telemetrično ovratnico in ga nato spet izpustili na prostost.