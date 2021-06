V Doberdobu zaključili delavnice, v Bračanu gledališka predstava

Poletne dejavnosti, ki so letos prvič potekale po koncu pouka, so se v nekaterih šolah z včerajšnjim dnem zaključile. Na nižji srednji šoli v Doberdobu so potekale tri delavnice, ki se jih je udeležilo približno 30 otrok iz prvih in drugih razredov. Tri tematski sklopi so zadevali osebnostno rast, šport in film. Pri vsaki delavnici so poleg zunanjih izvajalcev, s katerimi so pri doberdobskem ravnateljstvu že sodelovali v preteklosti, otroke vodili tudi profesorji. Vesna Tomsič je tako otroke vodila v delavnici z naslovom Pot vase: iskanje svojih močnih in manj močnih področij. Nižješolci so se lahko udeležili tudi športne delavnice, ki so jo vodili tako predstavniki domačega društva Mladost kot zunanji sodelavec Luka Cijan. Za bolj umetniško usmerjene otroke je bila na voljo tudi filmska delavnica v sodelovanju s Kinoateljejm in njegovimi sodelavci ter zunanjo izvedenko Neli Maraž. Poletne dejavnosti v šoli so se včeraj zaključile tudi v Sovodnjah. Tu sta bili na voljo športna in tudi raziskovalna delavnica.

Gledališko prireditev v sklopu poletnih dejavnosti, ki se sicer nadaljujejo še prihodnji teden, pa so včeraj priredili na osnovni šoli v Bračanu, kjer so v prvih dveh tednih imeli med 35 in 40 otrok. Vezna nit poletnih dejavnosti, kot smo že poročali, so zgodbe Butalcev. V dveh tednih so otroci sledili raznim delavnicam oz. »ustvarjalnicam«. Ob gledališki, likovni in plesni delavnici so nekateri otroci tudi izdelovali scenografijo za včerajšnjo prireditev. Včerajšnjo predstavo so si ogledali številni starši, ki so bili po besedah učiteljic navdušeni. Besedilo za predstavo Historije iz Butal je pripravila učiteljica Jožica, ki je tudi režirala produkcijo.