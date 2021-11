V Dolu pod ničlo

V Dolu se je danes zjutraj temperatura spustila pod ničlo. Pri Vižintinih se je živosrebrni stolpec spustil za poldrugo stopinjo pod ledišče, tako da je zaselek še enkrat potrdil sloves najhladnejšega kraja v goriški pokrajini. Tako pri Vižintinih kot na sosednjem Palkišču in sploh v ostalih doljanskih zaselkih tako nizke temperature v tem letnem času sicer niso ravno izredne, ravno nasprotno - v Dolu včasih še bolj zebe! Pred štirimi leti so pri Vižintinih že sredi oktobra našteli kar pet stopinj pod ničlo. Nizke temperature v nočnih in jutranjih urah je treba seveda še kako upoštevati tudi med vožnjo z avtomobilom po Dolu, saj je nevarnost zdrsa ... za vogalom oz. ovinkom.