V Domu upokojencev Nova Gorica več kot 100 okuženih

V Domu upokojencev Nova Gorica so potrdili novih 32 pozitivnih primerov pri oskrbovancih in 8 med zaposlenimi. Skupno število okužb je tako že preseglo številko 100. Okužbe se nezadržno širijo, kljub vsem naporom zaposlenih in vodstva ter zagotavljanju rdečih con. Včeraj so iz prikolice za množične nesreče v lasti novogoriškega zdravstvenega doma v izposojo prejeli pet 10-litrskih kisikovih jeklenk za oskrbo stanovalcev.

V Domu upokojencev Gradišče nad Prvačino je ob številnih okuženih zaposlenih vse več težav pri organizaciji delovnega procesa.