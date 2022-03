V državni knjižnici storitve vse bolj omejene

Čitalnico so zaprli, ker ni osebja, ki bi lahko zagotavljalo storitve. Od ponedeljka dalje bo vsej verjetnosti ne bo več mogoče uporabljati gradiva niti v knjižnici, v naslednjih tednih pa bi lahko prišlo do zamrznitve izposoj. Medknjižnično izposojo preko sistema BiblioGo je že pred časom vzela nase Feiglova knjižnica. »Zadnji korak pred zaprtjem bo stavka; sindikat noče priti do tega, vendar če ne bo druge možnosti, smo pripravljeni tudi na to.« Tako je včeraj povedal sindikalist Enrico Acanfora (UNSA CONFSAL), ki je skupaj s tremi kolegi orisal dramatične razmere v goriški državni knjižnici.

Izhodišče je hudo pomanjkanje osebja, o katerem smo na Primorskem dnevniku že poročali. Lansko leto se je upokojil dolgoletni direktor knjižnice Marco Menato, njegova naslednica Angela Polo, ki je vsekakor samo vršilka dolžnosti, pa se bo ravno tako upokojila 1. maja. Poleg nje odhajajo tudi drugi zaposleni, zaradi česar knjižnica z vse večjo težavo nudi svoje storitve. Kmalu bo manjkalo 40 odstotkov osebja, v vodstvu pa ne bo dejansko več nikogar. »To je tako, kot bi v operacijski sobi imeli samo osebo, ki kirurgu podaja inštrumente za operacijo, kirurga pa ni,« so stanje ponazorili na včerajšnji predstavitvi razmer.