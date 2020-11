V enem samem dnevu za sto kilogramov granat

V sredo so v okolici Nove Gorice našli precej neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) sicer na območju celotne Slovenije posredujejo skoraj vsak dan: glede na statistiko zadnjih petnajstih let opravijo v povprečju več kot eno intervencijo na dan in dnevno odstranijo skoraj 27 kosov teh sredstev v skupni teži 24 kilogramov.

V sredinih jutranjih urah sta pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS severnoprimorske regije v naselju Podsabotin v Goriških Brdih odstranila sedem kilogramov težko topovsko granato kalibra 75 milimetrov. Šlo je za granato italijanske izdelave iz prve svetovne vojne. Nevarno najdbo sta do uničenja odpeljala v primerno skladišče.

Nekaj ur kasneje sta posredovala na Pristavi v občini Nova Gorica, kjer sta odstranila in na varno spravila topovsko granato kalibra 80 milimetrov, težko dobrih šest kilogramov avstrijske izdelave in enako težko topovsko granato kalibra 75 milimetrov italijanske izdelave.Istega dne okoli poldneva je krajan našel neeksplodirana ubojna sredstva nad vasjo Bate v občini Nova Gorica. Šlo je za topovsko granato kalibra 105 milimetrov, ki je tehtala dobrih 15 kilogramov, dve topovski granati kalibra 149 milimetrov težki dobrih 30 kilogramov in vžigalnik za tromblon. Nevarne najdbe italijanskega izvora iz obdobja prve svetovne vojne sta strokovnjaka omenjene državne enote do uničenja primerno uskladiščila. S tem pa še ni bilo konec njunih posredovanj. Ob 17. uri sta dobila še obvestilo, da je krajan pri delu na njivi na območju Občine Miren – Kostanjevica našel topovsko granato kalibra 75 milimetrov, težko sedem kilogramov in dva topovska vžigalnika, skupne mase nekaj čez dva kilograma. Nevarne najdbe italijanske in avstrijske izdelave iz prve svetovne vojne sta odpeljala v ustrezno skladišče.