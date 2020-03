V enem tednu preko tisoč ogledov

Na sedežu EZTS GO v Gorici so včeraj predstavili mednarodni idejni natečaj za urbani razvoj Trga Evrope/Transalpine, temeljne točke kandidature EPK 2025. »Če odmislimo mozaik na Trgu Evrope, je to prvi konkreten korak k skupnim prostorskim rešitvam, ki nakazujejo, da to nista mesti, ki sta od leta 1947 sobivali s hrbtoma obrnjeni ena proti drugi, temveč da sta to mesti, ki si želita tudi v prostorskem smislu združevati,« je poudaril novogoriški župan Klemen Miklavič. Obenem bo to tudi temeljna točka kandidature za Evropsko prestolnico kulture 2025. Ocenjena vrednost projekta je 7,5 milijona evrov.

EZTS GO je 25. februarja objavil mednarodni idejni arhitekturni natečaj za urbani razvoj Trga Evrope. Cilj razpisa in motiv obeh občin je projektna rešitev za oblikovanje območja pred novogoriško železniško postajo, kjer območje prečka državna meja. Tam bi mesti radi ustvarili osrednji skupni prostor, ki bi Trg Evrope nadgradil v medkulturno vozlišče EPICenter ali Evropsko platformo za interpretacijo zgodovine 20. stoletja. Enostopenjski kombinirani idejni in projektni natečaj bo izpeljan s podporo UIA (Mednarodnega združenja arhitektov) na podlagi zahtev UNESCO za mednarodne arhitekturno oblikovne natečaje v anonimni obliki s postopkom odprtega tipa. Natečaj pravzaprav zajema dva dela oz. dve območji: prvi je omenjeni projektni predlog za oblikovanje Trga Evrope in medkulturnega vozlišča EpiCenter. Drugo območje pa zajema idejne predloge za prenovo širšega urbanega čezmejnega območja obmejnega pasu od Solkana do Rožne Doline. Kakšni rezultati se pričakujejo, je včeraj podrobneje obrazložila Fabiana Pieri iz EZTS GO: v okviru ureditve Trga Evrope bo v neposredni bližini, levo in desno od mozaika, nastal omenjeni EpiCenter – nova konstrukcija na območju trga, kjer se bodo odvijala srečanja, kulturne aktivnosti in stalne razstave, turistom in drugim obiskovalcem bo na voljo tudi večnamenski prostor. Skratka, gre za konstrukcijo, ki bo nastala tako na slovenski kot na italijanski strani meje.

»To bo prvi takšen objekt na tej in na oni strani meje. Predstavljajte si, vanj boste vstopili na eni, izstopili na drugi strani meje. To bo zelo sugestiven kraj,« je dodal goriški župan Rodolfo Ziberna in poudaril, da je skupni natečaj zelo močno sporočilo za obe mesti in širše.Projekte, ki bodo prispeli na natečaj, bo ocenila petčlanska komisija arhitektov iz Avstrije, Hrvaške, Danske, Slovenije in Italije z nadomestnima članoma iz Slovenije in Velike Britanije. Nagradni sklad znaša 48.000 evrov. Za prvo nagrado je namenjenih 25 tisoč, za drugo 15 tisoč in za tretjo osem tisoč evrov. Prijave se bodo zbirale do 22. junija, med 1. in 4. julijem jih bo komisija ocenila, 8. julija pa je predvidena objava rezultatov. »V enem tednu je imela stran z razpisom že več kot tisoč ogledov. Največ iz Slovenije in Italije, pa tudi iz Velike Britanije, Španije, Portugalske, Nemčije, Francije in ZDA,« je poudarila Pierijeva.