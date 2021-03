V FJK zasegli dva milijona neustreznih mask

Goriški finančni policisti so se danes po nalogu goriškega sodišča odpravili v številne zdravstvene ustanove po Furlaniji - Julijski krajini, da bi zasegli devet vrst zaščitnih mask, ki ne ustrezajo varnostnim standardom; skupno jih je za več kot dva milijona. Gre za maske, ki nosijo oznake KN95, FFP2 in FFP3, čeprav se je po preverjanju v laboratoriju izkazalo, da ne zagotavljajo obljubljene zaščite. Omenjene maske je nabavil izredni komisar za covid-19, da bi jih zatem razdelili med zdravstvenimi delavci in zdravniki, ki delajo v domovih za dolgotrajno oskrbo (Rsa) in v drugih zdravstvenih ustanovah, v katerih zagotavljajo oskrbo tudi covid-bolnikom.

