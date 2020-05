V Gabrjah sprejeli 12 migrantov

Potem ko so včeraj dopoldne policisti v raznih krajih na Tržaškem skupno prestregli več kot 160 migrantov, je spet odprl vrata tudi sprejemni center v Gabrjah. Tuje državljane so v Ulico Ograda pripeljali sinoči.

»Nekdanjo gabrsko vojašnico smo prejšnje dni opremili; čim bo to potrebno, bo vanjo prišlo prvih 12 migrantov,« so za Primorski dnevnik že včeraj zjutraj povedali na prefekturi in pristavili, da bodo prebežniki tako kot vsi ostali, ki v tem času pridejo v Italijo iz druge države, prestali dvotedensko karanteno. Na pripombo, da so krajani tudi zaradi tega zaskrbljeni, na prefekturi odgovarjajo, da za to ni razlogov. »Beseda karantena v tem primeru ni najbolj posrečena, saj zgleda, da govorimo o okuženih ljudeh. Gre za zdravstveni nadzor in izolacijo, ki je obvezna za vse, ki pridejo iz tujine. Prebivalci vasi so lahko mirni: vsem pribežnikom, ki jih prestrežejo v FJK, odvzamejo bris in jih stalno nadzirajo. V Gabrjah bodo pod nadzorom 24 ur dnevno in ne bodo smeli zapuščati nekdanje vojašnice. Za nadzor bo skrbela zadruga Edeco, ki smo ji zaupali upravljanje centra,« so dejali na prefekturi. Možno je, da bodo po zaključku dvotedenske izolacije »gabrske« prosilce za azil odpeljali v kak večji sprejemni center, v Ulico Ograda pa bodo prišli drugi tuji državljani, ki bodo morali ostati dva tedna v karanteni.

Tako domačini kot sovodenjska občinska uprava in opozicija, ki je prejšnje dni v zvezi s tem vložila svetniško vprašanje, pogrešajo podrobnejše informacije. Župan Luca Pisk je uradno sporočilo o odprtju sprejemnega centra prejel danes zgodaj zjutraj in pričakuje dodatna pojasnila.