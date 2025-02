V Gorici bi potrebovali več mestnih redarjev

Intervencij krajevne policije v Gorici je bilo v lanskem letu skupno 2382. Na včerajšnjem sprejemu na goriški občini ob navzočnosti župana Rodolfa Ziberne in občinskega odbornika Francesca Del Sordija je poveljnik lokalne policije Marco Muzzati podal obračun delovanja lokalne policije v minulem letu.

Od skupnih 2382 so največ interventnih klicev (43 odstotkov) dobili iz mestnega središča. Več posegov so izvedli tudi v Svetogorski četrti-Placuti (16 odstotkov), v predelu Svete Ane (10 odstotkov), v Štandrežu (8 odstotkov), v Podturnu (8 odstotkov) in Ločniku (7 odstotkov). Izrečenih je bilo 15.386 kazni, med katerimi izstopa 11.502 kazni zaradi kršenja predpisov med vožnjo po mestnem središču.

Nesreče so porastu. V letu 2024 so jih zabeležili 136, leto prej 135, leta 2022 jih je bilo 75, leta 2021 73, leta 2020 pa so jih našteli 59. Od lanskih je ena nesreča imela smrtni izid. Več je bilo v minulem letu tudi upravnih sankcij. Le-teh je bilo v letu 2024 kar 306, kar 190 več kot leto prej, ko so jih zabeležili 116, leta 2022 pa 85.

Kljub temu, da imamo zaposlenih skoraj 30 ljudi, bi jih potrebovali nekoliko več. Zaradi tega je naš plan B investicija v tehnologijo, je izpostavil poveljnik Marco Muzzatti in dodal, da je sredstva za nakupe v veliki meri prispevala tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina.