V Gorici bo zaživel slovenski jaslični oddelek za otroke do enega leta

Goriška občina bo razširila predšolsko učno ponudbo v slovenskem jeziku. Potem ko je pred desetimi leti odprla jasli Tika taka v Ulici Rocca v severnem delu mesta, bo zdaj poskrbela še za odprtje slovenskega oddelka za malčke od 3. do 12. meseca starosti. Nov slovenski oddelek bo deloval v občinskem poslopju na Drevoredu Virgilio, ki ga morajo pred tem obnoviti.

Da obstaja povpraševanje po obogatitvi učne ponudbe v slovenščini, je prišlo na dan konec lanskega leta, in sicer potem ko je bilo na sporedu srečanje med predstavniki ustanov slovenske narodne skupnosti v Italiji z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch. Takrat je prišla do izraza potreba po odprtju novih jasli v raznih krajih v zamejstvu. Zadevi je v prvi osebi začela slediti občinska svetnica Marilka Koršič; katere so dejanske potrebe v Gorici, je preverila skupaj s Kristino Knez, ravnateljico Dijaškega doma Simon Gregorčič, ki se je z vprašanjem predšolske vzgoje ukvarjala že pred desetimi in več leti, ko so stekla prizadevanja za odprtje jasli Tika taka. »Med preverjanjem smo ugotovili, da se več staršev odloči za vpis otrok v italijanske jasli, ker potrebujejo oskrbo za svoje otroke, še preden dopolnijo prvo leto starosti. Ker so poleg tega v štandreškem vrtcu odprli pomladni oddelek, smo ugotovili, da bi občina ob sprostitvi nekaj mest lahko obogatila svojo ponudbo z novim slovenskim oddelkom za otroke pod 12. mesecem starosti. Ker je za tako majhne otroke potrebna kuhinja, ki je v Ulici Rocca ni, je občina predlagala, da se slovenski oddelek za otroke do 12. meseca starosti uredi v poslopju na Drevoredu Virgilio,« pojasnjuje Kristina Knez, medtem ko Marilka Koršič poudarja, da gre za pomembno obogatitev učne ponudbe v slovenskem jeziku. Marilka Koršič in Kristina Knez sta pred meseci v prizadevanja za razširitev slovenske jaslične ponudbe vključili še razne občinske svetnike in predstavnike slovenskih ustanov.