V Gorici brezplačno parkiranje

Da bi spodbudili nakupovanje v goriških trgovinah, so se občinski upravitelji odločili, da bo od ponedeljka, 14. decembra, do 6. januarja parkiranje v modrih conah mestnega središča brezplačno. »V teh zelo težkih časih pomagajmo svojemu mestu z nakupi v njegovih trgovinah,« poudarja goriški župan Rodolfo Ziberna, po katerem so letos s prazničnimi lučkami okrasili mestno središče, da bi bilo sprehajanje še bolj prijetno. »Številni gostinci in trgovci so skušali obogatiti svojo ponudbo, zato jim velja priskočiti na pomoč in tako prispevati, da bo naše mesto še naprej živo,« poudarja Rodolfo Ziberna.