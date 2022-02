V Gorici končno menza za študente

Gorica bo končno dobila menzo za univerzitetne študente. Odprli jo bodo v ponedeljek, 21. februarja, v stavbi nekdanjega malega semenišča v Alvianovi ulici; na razpolago bo skupno 1700 študentom tako videmske kot tržaške univerze, čeprav v agenciji za pravico do visokošolskega študija Ardiss predvidevajo, da bo vanjo zahajalo med tristo in štiristo univerzitetnikov. Začetno bodo v novi menzi na voljo le kosila; če bo povpraševanja dovolj, jim bodo v prihodnje dodali še večerje.

Agencija Ardiss je v ureditev menze vložila 320.000 evrov; uredili so jo v nekdanjih pisarnah študentskih organizacij, ki so bile zaprte vrsto let. »Kar nekaj časa je trajalo, da smo našli podjetje, ki bi upravljalo menzo; naposled smo dogovor o sodelovanju sklenili s podjetjem Sodexo, ki bo v menzo dostavljalo hrano, pripravljeno v eni izmed zunanjih kuhinj, s katerimi razpolaga,« je med včerajšnjo prestavitvijo novosti povedal predsednik agencije Ardiss Pierpaolo Olla in pojasnjuje, da so s podjetjem Sodexo podpisali pogodbo, ki bo veljala do konca julija 2023.

Študentje bodo hrano naročali preko spletne aplikacije bookAmeal; na voljo bodo imeli več menijev, tudi vegetarijanskega. Naročilo bodo morali oddati do 6. ure zjutraj, tako da bo lahko podjetje Sodexo v menzo dostavilo samo naročeno hrano in ne bo ničesar zavrglo. Tudi za plačilo bodo študentje poskrbeli preko aplikacije bookAmeal. Sočasno z odprtjem menze bo zapadla konvencija z lokalom Wiener Haus, v katerem so doslej študentje lahko dobili obrok po znižani ceni; Olla je sicer napovedal, da si prizadevajo za nadaljevanje sodelovanja z lokalom Wiener Haus, v katerem bi študentje lahko še naprej kosili med vikendi, ko bo menza v Alvianovi ulici zaprta.