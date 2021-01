V Gorici lani prijokal na svet samo en novorojenec

V goriški občini kot taki se je med lanskim letom rodil samo en otrok, ostalih 190 novih goriških občanov je namreč prijokalo na svet v drugih krajih, največ v Tržiču.V matični register Občine Gorica so med lanskim letom vpisali 191 novorojenčkov, enega več kot leta 2019. Velika večina izmed njih se je rodila v Tržiču, kar 136, medtem ko je na drugem mestu Trst, kjer je prijokalo na svet 27 novih goriških občanov. V Vidmu se je rodilo devet Goričanov, dva pa v Rimu. Med kraji rojstva lanskih novorojenčkov so še Aprilia, Cesena, Milan, Mirandola, Neapelj, Nuoro, Rimini, Dolina pri Trstu, San Vito al Tagliamento, Verona in Garmisch-Partenkirchen, priljubljeno bavarsko smučarsko središče; v vsakem izmed omenjenih krajev se je rodil po en goriški občan. Samo en otrok, rojen leta 2020, bo na osebnih dokumentih imel zapisano, da je rojen v Gorici, kjer so kot znano porodniški oddelek zaprli leta 2014; ravno tako samo en goriški občan se je lani rodil v Šempetru pri Gorici.