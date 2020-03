V Gorici manj kot 34.000 prebivalcev

Gorica je lani zabeležila enega izmed najbolj izrazitih demografskih padcev v zadnjih letih. Potem ko je leta 2015 število Goričanov prvič zdrsnilo pod 35.000, se je število ljudi s stalnim bivališčem v goriški občini lani spustilo pod 34.000. Po podatkih, ki so nam jih posredovali s pristojnega občinskega urada, je 1. januarja 2019 Gorica štela 34.336 občanov (16.639 moških in 17.697 žensk), 31. decembra 2019 pa jih je ostalo 33.969 (16.390 moški in 17.579 žensk): v dvanajstih mesecih je torej občina izgubila 367 prebivalcev, 249 moških in 118 žensk.Ob usihanju gospodarstva, ki ponuja vse manj priložnosti za zaposlitev in zlasti mlade sili, da iščejo srečo drugje, sta največja problema mesta Gorica staranje prebivalstva in nizka rodnost. V matični register goriške občine so od januarja do decembra 2019 vpisali 186 novorojenčkov (89 dečkov in 92 deklic); leta 2018 jih je bilo 205 (torej 19 več), leta 2017 so jih našteli 218, leta 2016 pa 258. Če je rojstev iz leta v leto manj, pa to ne velja za število smrti: od januarja do decembra lani je umrlo 488 Goričanov (236 moških in 252 žensk), deset več kot leta 2018.

