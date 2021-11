V Gorici nesreča s smrtnim izidom

Petdesetletna Goričanka je danes zvečer podlegla hudim poškodbam, potem ko jo je povozil kombi. Nesreča se je zgodila na Majnicah. Ženska je okoli 18. ure prečkala cesto nedaleč od trafike. Takrat je mimo pripeljal kombi in jo do smrti povozil. Kaže, da je voznik sploh ni opazil, saj na asfaltu ni bilo znakov zaviranja. Reševalci so žensko dolgo časa oživljali, vendar ji ni bilo pomoči.

Po preizkusu alkoholiziranosti naj bi se izkazalo, da je bil voznik kombija znamke Volkswagen vinjen. Okoliščine tragične nesreče preiskujejo goriški karabinjerji, lokalni policisti pa so takoj po dogodku preusmerjali vozila proti Ločniku.