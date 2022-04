V Gorici pomagali 50 beguncem

Goriška nadškofijska Karitas je doslej pomagala preko petdesetim beguncem, ki so pobegnili pred vojno v Ukrajini. Na pomoč so jim priskočili v sodelovanju z župnijami, ki so se izkazale po človekoljubnosti. Nekateri begunci so v Gorici ostali le nekaj dni in so se zatem odpravili v druga mesta po Italiji in Evropi, medtem ko jih je kar štirideset ostalo v mestu; takoj po prihodu v Gorico so nekaj dni preživeli v zavetišču Faidutti na Placuti, zatem so jim zagotovili ustreznejše prostore v stanovanjih, ki so razpršena po raznih župniščih; nekatere so namestili tudi v stanovanja, ki so bila prazna in so jih dali na razpolago razni občani.

Od vsega začetka je nadškofijska Karitas vključila v zagotavljanje pomoči beguncem solidarnostni emporij in solidarnostno trgovino z otroškim blagom. Vsem beguncem, ki so po prihodu v Gorico za krajši čas nastanjeni v domu Faidutti, zagotovijo tudi tople obroke. Ne nazadnje nadškofijska Karitas pomaga tudi manj premožnim družinam, ki na svojem domu gostijo prijatelje ali sorodnike iz Ukrajine; vsem njim je na voljo posebna kartica, ki jim omogoča obiskovanje solidarnostne trgovine. Doslej je za pomoč zaprosilo skupno 14 ukrajinskih družin, ki živijo v naših krajih in so na svojih domovih sprejele nekaj sodržavljanov.

Trinajst od štirinajstih omenjenih družin doslej ni potrebovalo pomoči nadškofijske Karitas, vendar sedaj nimajo tolikšnih dohodkov, da bi uspele povsem samostojno poskrbeti za prijatelje in sorodnike iz Ukrajine, ki jih začasno gostijo. Posamezne župnije so doslej dale na razpolago 19 stanovanj po župniščih, medtem ko so zasebniki omogočili uporabo še 25 stanovanj, ki so bila doslej prazna. V domu Faidutti lahko za krajše obdobje po prihodu v Italijo sprejmejo 37 beguncev, medtem ko je v kapucinskem domu sv. Frančiška na voljo še 26 mest.