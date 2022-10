V Gorici prihodnji teden sejem modnih artiklov

Prihodnji teden, od 20. do 22. oktobra, bo v goriški Semeniški ulici št. 12 potekal Projekt D, »most med modnimi obrtniki, mediji in kupci,« ki sta si ga zamislili fotografinja Dominique Pozzo in mama blogerka Dragana Radosevic. S tridnevnim dogodkom ciljata k promociji manj znanih modnih obrtnikov s te in one strani meje. Gre za »edinstven dogodek v showroomu, ki daje glas dvema državama in dvema slogovno različnima realnostima«, pravita organizatorki.

V četrtek in petek, 20. in 21. oktobra, bo med 10. in 12. uro sejem modnih obrtnikov, namenjen medijem: novinarju, blogerji in vplivneži si bodo ogledali kolekcije in jih promovirali preko svojih informativnih kanalov. V soboto, 22. oktobra, pa bo sejem odprt za javnost, in sicer med 10.30 in 18.30; možno bo tudi kupiti razstavljene artikle. Popoldne bo na lokaciji sejma prisotna Helena Pertot, svetovalka za podobo, osebna stilistka in profesionalka v sektorju armokromije. O novi disciplini bo gostja govorila v italijanščini ob 16.30 in v slovenščini ob 18. uri. Pobudnici projekta sta obrtnike natančno izbrali na podlagi kakovosti izdelkov, saj sta želeli privabiti samo »profesionalne« obrtnike, torej tiste, ki se z ustvarjanjem modnih izdelkov ne ukvarjajo v prostem času, ampak so iz tega naredili posel. »Namen tega dogodka je poskrbeti, da damo poudarek na manjše modne ustvarjalce in s tem tudi možnost, da se jih spozna onkraj meje. Naš cilj je tudi ozaveščati udeležence in javnost, da začnemo kupovati lokalno in da začnemo tudi razmišljati o trajnosti oblačil in modnih dodatkov,« poudarjata Dominique Pozzo in Dragana Radosevic. Dogajanje v prihodnjem tednu je vsekakor le začetek Projekta D, saj si organizatorki obetata, da bi med državama in med ustvarjalci prišlo tudi do novih sodelovanj.