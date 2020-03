V Gorici prvi primer okužbe s koronavirusom

Deželna uprava Furlanije - Julijske krajine je pred nekaj minutami sporočila, da so ––potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom v tej deželi. Osebo so zaradi suma okužbe podvrgli dvakratnemu testiranju, rezultat je bil obakrat pozitiven. Vzorca so poslali višjemu zavodu za zdravstvo, da potrdi rezultat, pacientovo zdravstveno stanje pa ne vzbuja večjih skrbi. Trenutno je v karanteni doma. Šlo naj bi za 50-letnega Goričana, ki se je virusa nalezel v bolnišnici v Trevisu, kamor je šel obiskat nekega sorodnika. Osebe, s katerimi je bil zatem v stiku (teh naj bi bilo vsaj šest), zaenkrat nimajo simptomov okužbe, preventivno pa so tudi oni v karanteni.