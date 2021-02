V Gorici je bilo danes rekordno vroče. Temperature so se sredi dneva dvignile do 25,6 stopinje Celzija, kar bi bilo bolj primerno za maj kot pa za konec februarja. V zadnjih stopetdesetih letih februarja v Gorici ni nikoli bilo tako visokih temperatur; najtopleje je bilo februarja 2019, ko so konec meseca izmerili 22,5 stopinje, kar je za več kot tri stopinje manj kot danes.

