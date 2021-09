V Gorici še danes Okusi Off

Po dolgih letih so lahko tudi Goričani spet uživali v Okusih. Tak vtis doleti človeka, ki se v teh dneh sprehaja po mestu med Okusi Off, ki se danes zaključujejo. Šestdeset stojnic je veliko manj od običajnih štiristo, ki so v prejšnjih letih napolnjevale mestno središče. Praznik je bil tako precej obiskan, vendar se za sprehod po prizoriščih ni bilo treba prerivati.

»Uspeh prireditve Gusti Off je bil nad pričakovanji,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna. Po podatkih, ki so jih posredovali z občine, je prireditev v petek obiskalo okoli 20 tisoč obiskovalcev, s četrtkom skupno 30 tisoč ljudi. V nekaterih trenutkih, predvsem zvečer, so varnostniki že v petek morali začasno zapreti vhode, saj se je na območju presegalo dovoljeno število ljudi, ki je okoli 3000. »Odziv ljudi je bil nad pričakovanji, in obiskovalci so vstopali preko vhodov, na katerih so varnostniki preverjali veljavnost covidnega potrdila. Kakor vedno se je tudi tokrat našel kak pametnjakovič, ki se je prikradel na območje praznika po kaki stranski poti, gre pa za izjeme, saj je za varnost ustrezno poskrbljeno, tudi po zaslugi kvesture. Varnostnim organom gre naša zahvala,« je povedal župan.

Okusov Off se seveda ne more primerjati z »navadnimi« Okusi, saj so dimenzije povsem drugačne. Kljub temu pa smo zbrali nekaj pričevanj prodajalcev, ki so bila kar raznolika. Po besedah občine so nekateri, že v drugem dnevu Okusov Off, imeli skoraj dvakrat več dela kot v preteklih letih. Stojnica z avstrijsko hrano na Battistijevem trgu je včeraj že ob 13. uri ostala brez reberc in avstrijskih knödlov, vrsta za kosilo pa se je vila kar nekaj metrov. Že prvi večer je bilo v avstrijski vasi težko najti prostor za večerjo (treba je namreč imeti mizo ali pa odnesti hrano za sabo), vrsta za hrano pa je trajala najmanj 15-20 minut. Pomanjkanje miz in stolov je bilo vidno tudi na Ulici Roma, kjer so uspešno poslovale stojnice z ocvrtimi ribami. Ker je stojnic letos veliko manj kot ponavadi, se ljudje seveda koncentrirajo v tistih, ki so na voljo. Tak vtis potrjujejo tudi Francozi, ki v Ljudskem vrtu ponujajo kot v prejšnjih letih zelo pestro izbiro sirov in drugih specialitet, saj so z obiskom zadovoljni. »Navala, ki smo ga bili vajeni v preteklosti, na letošnji Okusih doslej ni bilo, vseeno pa imamo zelo veliko dela in se nad izkupičkom prvih dni ne moremo pritoževati,« nam je povedal prodajalec.