Dežela FJK je pravkar sporočila, da med osebami, ki so bile na opazovanju, je bil pozitiven na test koronavirusa še en Goričan. Več o okuženem niso povedali, pojasnili so le, da je v izolaciji na domu. Z njim se je število okuženih v Furlaniji - Julijski krajini povzpelo na šest. Izid testa, ki je evidentiral okužbo, so poslali v potrditev višjemu zavodu za zdravstvo.