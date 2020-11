V Gorici spet covid oddelek

Deželna vlada je posodobila svoj pandemski načrt, ki med drugim predvideva ponovno odprtje covid oddelka v goriški bolnišnici. »V Gorici bo na voljo 38 postelj za covid bolnike z lažjimi in srednje težkimi simptomi. Če bo potrebno, bomo oddelek lahko razširili, tako da bomo vse kirurške bolnike premestili v tržiško bolnišnico; v tem primeru bi v Gorici pridobili še 26 mest v oddelku za medicino v tretjem in četrtem nadstropju, tako da bi skupno bilo na razpolago 64 postelj,« je včeraj pojasnil Riccardo Riccardi, ki je v deželni vladi odgovoren za zdravstvo. V Gorici bo za covid bolnike z lažjimi simptomi na voljo še osemnajst mest v parku Basaglia in devet v ustanovi Locanda del Gelso v občini Moš.

