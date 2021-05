V Gorici veliko povpraševanja za vpis v jasli

Povpraševanje za vpis v goriške občinske jasli je v primerjavi s prejšnjim letom precej naraslo. V petek, 30. aprila, se je iztekel rok za vpis v občinske jasli: pristojni urad je prejel 103 nove prošnje. Tem je seveda treba prišteti še otroke, ki jasli že obiskujejo in jih bodo tudi v prihodnjem šolskem letu.

»Še pred par tedni so bile razmere precej mirne, saj smo prejeli približno 70 prošenj. V zadnjem tednu pa je število vpisov kar poskočilo, tako da smo prekoračili prag 100 prošenj,« sporočajo iz pristojnega urada. Koliko mest bo na voljo, še ni znano. Marsikaj bo namreč odvisno od predpisov, ki se jih bo treba držati v novem šolskem letu. Pravila za zajezitev okužbe s koronavirusom namreč predvidevajo točno določene vhode in izhode, deljenje otrok v manjše in ločene skupine in druge omejitve. V letošnjem šolskem letu se v jaslih otroci delijo na t.i. mehurčke (ital. bolle), ki so odvisne, poleg od števila otrok, tudi od značilnosti stavb, v katerih jasli delujejo. Jasli s slovenskim učnim jezikom Tika taka, na primer, imajo samo en vhod, enonadstropne prostore in torej samo eno skupino otrok. Drugje imajo na primer štiri oddelke, vendar dva mehurčka: vsak zaseda eno nadstropje poslopja, vhod in izhod imata ločeno. V letošnjem šolskem letu goriške občinske jasli skupno obiskuje 146 otrok, kar je nekoliko manj od srednjega števila prejšnjih let, ko je otrok bilo približno 160. V prihodnjem šolskem letu na občini pričakujejo, da se bo skupno število otrok spet približam običajnim številkam.