V Gorici za bone zaprosilo že preko 300 družin

Samoizjavo, ki je namenjena pridobitvi bonov za nakup hrane, je v Gorici v dveh dneh vložilo že preko 300 družin. Uprava ima za dodelitev pomoči družinam v stiski na voljo približno 182.000 evrov. Socialna služba prošnje že pregleduje, po odobritvi pa bo začela z izdajanjem bonov: prvi upravičenci, sporočajo z občine, naj bi jih prejeli že danes.

V Sovodnjah in Doberdobu pa so od včerajšnjega dne na voljo obrazci za samoizjavo. Občinska odbora sta se v ponedeljek sestala ter sprejela kriterije za dodelitev bonov in besedilo obrazcev, ki so jih zatem objavili na spletu. V Števerjanu bo občinski odbor zasedal jutri.

V Sovodnjah je odbor potrdil smernice, ki so jih sprejeli na seji socialnega okoliša za zgornje Posočje. Osnovni pogoj za podelitev bonov je, da je bil dohodek prosilca v mesecu pred vložitvijo prošnje nižji od kazalnika zavoda Istat, ki določa relativni prag revščine. Ob tem bodo imele nekatere krhkejše skupine prednost; upoštevali bodo tudi, ali družine že prejemajo druge oblike socialne pomoči, kot sta državljanski dohodek in nadomestilo plače. »Občani imajo na spletni strani občine, v občinski hiši, pekarni in lekarni na voljo obrazec, ki ga lahko oddajo do 17. aprila. Boni v vrednosti 25 evrov bodo naloženi na elektronsko kartico, ki jo bodo upravičenci lahko uporabljali le v marketu Dpiù,« razlaga sovodenjski župan Luca Pisk. Če je v družini ena sama oseba, bo ta prejela 150 evrov; dvočlanskim družinam bodo dodelili 300 evrov, nato pa 50 evrov več za vsakega člana, do 600 evrov. Bonov ne bo mogoče uporabljati za nakup alkoholnih pijač. Sovodenjska občina ima za dodelitev bonov skupno na razpolago 8.959,64 evra.

Doberdobski občinski odbor je ubral nekoliko drugačno pot. »Pred zasedanjem odbora smo prejeli smernice socialnega okoliša za spodnje Posočje, ki jih je pripravila Občina Tržič. Ker pa niso ustrezali potrebam naše občine, smo se odločili drugače,« razlaga župan Fabio Vizintin. »Kdor se je zaradi pandemije znašel brez službe, bo bon prejel v primeru, da gre za edino osebo v družini, ki ima v normalnih razmerah dohodek. Če mož ostane brez dela zaradi koronavirusa, žena pa je še vedno zaposlena, družina ne bo upravičena do bonov, saj ima še vedno nek vir dohodka. Pomemben kriterij, ki ga bomo upoštevali, je tudi odsotnost drugih oblik socialne pomoči,« pojasnjuje župan in pristavlja, da bi v primeru, ko bi jim po razdelitvi bonov vsem upravičencem ostalo še nekaj denarja, pomagali pri nakupu hrane tudi ljudem, ki prejemajo nadomestilo za plačo ali državljanski dohodek. V doberdobski občini imajo na razpolago 7.231,33 evra. Pri dodeljevanju bonov bo uprava upoštevala tudi starost članov družine: za otroke, stare do 13 let, bodo dodelili 130 evrov, starejši člani pa bodo prejeli po 200 evrov. Uprava je na svoji spletni strani objavila dvojezični obrazec, obenem pa poziv marketom, naj se zglasijo, če so v svojih trgovinah pripravljeni sprejemati bone. »Seznam marketov bomo sproti ažurirali,« pravi župan.

Družinam v stiski želi pomagati tudi združenje Acli, ki je začelo zbirati sredstva za emporije solidarnosti iz Gorice, Tržiča in Gradišča. Prispevke sprejemajo na bančnem računu goriških pokrajinskih združenj ACLI (ACLI Provinciali di Gorizia): IBAN IT40X0862212403008000000413, banka Credito Cooperativo FVG, namen plačila pa naj se glasi: ACLI per Caritas – Adotta una spesa.