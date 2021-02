V Gorici zaposlitveni sejem

Preko 300 ljudi je izrazilo zanimanje za sodelovanje na prvem dnevu zaposlovanja – t.i. recruiting day –, ki ga goriška občina prireja v sodelovanju z zaposlitveno agencijo Adecco. Zaposlitveni sejem bo danes in jutri potekal v centru Lenassi v Ulici Vittorio Veneto, kjer se bodo s kandidati za zaposlitev srečali predstavniki kadrovskih služb osmih večjih podjetij z Goriškega.

Nove zaposlene iščejo Bo.Ma iz Vileša, ki proizvaja lepilne trakove, goriška tovarna bonbonov La Giulia, goriško podjetje Tecnocoop, ki se ukvarja z zavijanjem, pakiranjem, čiščenjem, razkuževanjem prostorov, logistiko, deratizacijo in vzdrževanjem zelenja, Ilcam iz Krmina, ki izdeluje dele pohištva, ter štiri podjetja, ki imajo sedež v štandreški industrijski coni: Coveme predeluje poliestrske filme, Miko proizvaja blago za avtomobilsko industrijo, Metalpack se ukvarja z metalizacijo in lakiranjem različnih materialov, NMG Europe pa razvija, proizvaja in dobavi trde pene. Profili, ki jih podjetja potrebujejo, so delavci (in seveda delavke) na liniji, vzdrževalci strojev, odgovorni za pakiranje, vozniki viličarjev, sveži diplomanti tehniških in nekaterih drugih strokovnih šol ter uradniki.

Prošnjo za udeležbo je v predvidenem roku predložilo 396 moških in žensk. Agencija Adecco je nato izbrala 300 kandidatov ter jim sporočila datum in uro srečanja s predstavniki posameznih podjetij. V prejšnjih dneh je agenciji dokončno potrdilo udeležbo na današnjem kariernem sejmu 106 ljudi (28 žensk in 78 moških), pričakujejo pa bistveno večje število udeležencev: od ostalih 194 prvotnih kandidatov so se namreč le redki odpovedali razgovoru, ker so med tem časom našli zaposlitev. Večine agencija ni uspela priklicati, zelo možno pa je, da se bodo danes in jutri vseeno zglasili v centru Lenassi.