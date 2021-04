V Gorici živi vse več slovenskih državljanov

Goriška občina je vse bolj ... slovenska. Da se je v zadnjih letih precej slovenskih državljanov, zlasti Novogoričanov, odločilo za selitev čez mejo, ni novost, trend pa potrjujejo tudi podatki statističnega urada goriške občine, kjer smo se pozanimali o številu v Gorici živečih državljanov Republike Slovenije.Kot mejnik smo vzeli leto 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko unijo. V goriški občini je takrat imelo stalno prebivališče 2048 tujih državljanov, med katerimi je bilo 305 slovenskih državljanov. Leto kasneje je prišlo do lažjega upada – slovenskih državljanov je bilo 295 –, od takrat pa se je njihovo število spustilo pod tristo samo enkrat, in sicer leta 2011, ko je zavod Istat izvedel 15. popis prebivalstva in je Gorica čez noč, seveda samo na papirju, izgubila več sto prebivalcev. Število slovenskih državljanov v Gorici se je nato v kasnejših letih precej dvignilo, vrhunec pa je doseglo lani, ko je bilo v matični register Občine Gorica vpisanih 3291 tujih državljanov, med katerimi jih je bilo 409 iz Slovenije, torej 104 več kot v letu največje evropske širitve. Porast se morda ne zdi posebno izrazit, je pa treba upoštevati, da je goriška občina v zadnjem desetletju zabeležila močan demografski padec, saj je izgubila skoraj 2000 prebivalcev. Pod prag 34.000 prebivalcev je prvič zdrknila pred dvema letoma, primerjava s šestdesetimi in sedemdesetimi leti prejšnjega stoletja pa je neizprosna: leta 1970 je Gorica štela 43.918 prebivalcev, 10.011 več kot konec lanskega leta.Občanov s slovenskim državljanstvom je sicer v Gorici gotovo več kot 409, saj v zgoraj navedenih podatkih niso všteti tisti, ki imajo dvojno – italijansko in slovensko državljanstvo. Teh ni ravno malo, na pristojnem občinskem uradu pa so nam pojasnili, da so občani z dvojnim državljanstvom, pri katerih je eno italijansko, v statičnih podatkih upoštevani kot italijanski državljani.Državljani Republike Slovenije živijo pretežno v treh predelih goriške občine. Največ – 118, skoraj 29 odstotkov vseh slovenskih državljanov v mestu – stanuje v severnem delu Gorice in na Placuti, sledita mestno središče (101) ter Podturn-Sv. Ana (100). V ostalih sedmih nekdanjih rajonih živi skupno 90 slovenskih državljanov.