V Gorico in Tržič prihaja Beneški filmski festival

V sredo, 2. septembra, se začenja 77. Beneški mednarodni filmski festival, ki vse do 12. septembra v Benetke privabljal najbolj znane filmske zvezdnike. Letošnjemu otvoritvenemu večeru pa bo mogoče slediti tudi v naših krajih: v Kinemaxovih kinodvoranah v Gorici in Tržiču bodo predvajali neposredni prenos otvoritvene slovesnosti 77. Beneškega filmskega festivala. Organizatorji festivala so se namreč letos prvič odločili, da bodo dogajanje neposredno predvajali in tako omogočili, da si bo odprtje mogoče ogledati tudi v kinodvoranah, med katerimi sta tudi goriški in tržiški Kinemax. Od 18.45 dalje si bo ob nakupu vstopnice pri blagajni mogoče ogledati sprevod filmskih zvezdnikov in režiserjev po rdeči preprogi. Takoj zatem, ob 19. uri, bo na sporedu slovesnost ob uradnem odprtju filmskega festivala. Sledil bo ogled premiere filma Lacci režiserja Danieleja Luchettija. V filmu, ki se sicer ne poteguje za zlatega leva, igrajo Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Alba Rohrwacher, Laura Morante in Luigi Lo Cascio. Celovečerec opisuje nesrečno zakonsko zvezo Vande in moža Alda, ki se zaljubi v mlado Lidio. Kljub temu se zakonska zveza po tridesetih letih še nadaljuje.

