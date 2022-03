V Gorico prispeli prvi ukrajinski begunci

V Gorico so v torek dospeli prvi ukrajinski begunci. Nastanitev jim je zagotovila nadškofijska Karitas, ki po vsej pokrajini išče prazna stanovanja, v katerih bi lahko gostili ukrajinske državljane, ki bežijo pred vojno.

»Stisko beguncev rešujemo na podlagi navodil goriške prefekture, s katero smo stalno v stiku. V torek smo šestnajst ukrajinskih državljanov namestili v domu Faidutti na Placuti, gre za dvanajst članov razširjene družine in za štiri dekleta, medtem ko smo za tričlansko družino – očeta, mamo in trinajstletnega sina – poskrbeli v stanovanju v oratoriju Pastor Angelicus v župniji sv. Hilarija in Tacijana,« je včeraj povedal Renato Nucera, direktor nadškofijske Karitas, ki je pojasnil, da se je v solidarnostno akcijo vključilo tudi enajst župnij. »Na razpolago so dala stanovanja po župniščih, ki jih duhovniki ne uporabljajo več; v njih bi lahko v primeru potrebe gostili približno petdeset ljudi. Poleg tega imamo na voljo 37 mest v domu Faidutti na Placuti in 26 mest v domu sv. Frančišča ob kapucinski cerkvi, kjer bodo begunci nastanjeni takoj po svojem prihodu v Gorico in v pričakovanju, da jim ponudimo ustreznejšo nastanitev, ki bi bila primerna tudi za daljše bivanje v naših krajih,« je razložil Nucera, po katerem lahko trenutno gostijo nekaj več kot sto beguncev, pri čemer seveda ne vedo, ali se bo njihovo število v prihodnjih dneh in tednih povečalo. »Vse je odvisno od trajanja vojne in od razmer v Ukrajini,« je pristavil Nucera in pozval zasebnike, ki imajo v lasti prazna stanovanja, naj stopijo v stik z nadškofijsko Karitas. »Za vse bo poskrbela Karitas, za postopke in zatem tudi za kritje stroškov za elektriko, plin, odpadke ... Nočemo povzročati težav družinam, sploh ni mogoče vedeti, koliko časa bo trajala kriza. Begunci – trenutno gre v glavnem za ženske in otroke – bi se radi čim prej vrnili domov, vendar bodo na žalost lahko primorani ostati daleč od doma tudi dalj časa.«