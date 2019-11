V Gorico se vrača Andrejev sejem

Tradicionalni Andrejev sejem bo ta konec tedna uvedel v praznični niz Goriški december, ki ga prireja goriška občinska uprava. Na sejmu, ki bo potekal od od 30. novembra do 2. decembra, bo sodelovalo preko 200 kramarjev s svojimi stojnicami, na običajnem prizorišču v Ljudskem vrtu, na Battistijevem trgu in v Cadornovi ulici pa bo do 8. decembra ostalo 70 vrtiljakov.

Združenje Autoktona bo ob priložnosti Andrejevega sejma ponovno priredilo Razstavo in pokušnjo vin, in sicer od 29. novembra do prvega decembra.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.