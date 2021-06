V goriškem višješolskem središču še tri stotice

Državni izpit so v prejšnjih dneh že zaključili dijaki treh smeri: turističnega zavoda Žige Zoisa, informatičnega zavoda Jurija Vege in humanistične smeri liceja Simona Gregorčiča. Danes so bili znani še nekateri končni izidi, predvidoma v sredo popoldne pa bodo kolokvije zaključili tudi dijaki klasičnega liceja Primoža Trubarja. Kar se tiče današnjih izidov, so se na dveh smereh skupno izkazali trije odličnjaki.

Dva sta obiskovala peti razred znanstvene smeri liceja Simona Gregorčiča. Izpit so opravili: Emil Antonutti (95/100), Julija Cotič (97/100), Tomaž Cotič (100/100 s pohvalo), Ivan Devetak (74/100), Jacopo Komic (100/100), Petra Sardoč (98/100), Lana Vinazza (87/100) in Vanja Vogrič (95/100).

Ena dijakinja pa je zaključila z najvišjo oceno na smeri uprava, finance, marketing zavoda Žige Zoisa. Zaključni izpit so opravili: Jan Bensa (70/100), Marco Demartin (74/100), Nika Devetak (93/100), Hana Golob (72/100), Tanija Golob (77/100), Aljaž Juren (78/100), Marco Marletto (80/100), Saša Onesti (63/100), Liza Paulin (93/100), Sara Piva (95/100), Petra Santinato (100/100) in Nicolas Sturm (61/100).