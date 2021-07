V goriški bolnišnici obnavljajo laboratorije

Standardizacija testiranja, večja preciznost, cenejši testi. Te so nekatere izmed osrednjih prednosti, ki jih bodo v laboratoriju za urgenco goriške bolnišnice pridobili z novo opremo in reorganizacijo prostorov. Zdravstveno podjetje Asugi bo obnovilo vseh pet laboratorijev za urgenco, začeli pa so z goriškim. Ostali so v bolnišnicah v Tržiču, na Katinari, v tržaški Glavni bolnišnici in v pediatrični bolnišnici Burlo Garofolo. Pot, ki je pred kratkim pripeljala do prenove laboratorija v goriški bolnišnici, sta včeraj orisala direktor pristojnega oddelka Maurizio Ruscio in direktor zdravstvenega podjetja Antonio Poggiana, navzoča pa sta bila tudi podpredsednik Dežele FJK Riccardo Riccardi, goriški župan Rodolfo Ziberna in direktor goriške in tržiške bolnišnice Daniele Pittioni.

»Med letoma 2016 in 2018 je potekalo zelo intenzivno delo, med katerim smo na novo premislili organizacijo laboratorijev. Treba je bilo razumeti, kako bo pet laboratorijev delalo skupaj po združitvi zdravstvenih podjetij. Kmalu zatem je nastopila pandemija, ki je seveda močno vplivala na laboratorijsko delo. Kot primer naj povem, da smo februarja 2019 našteli 42 molekularnih testov v enem mesecu: decembra 2020 jih je v enem mesecu bilo 75.000,« je uvodoma povedal Ruscio. Laboratorijsko delo je bilo zelo pod pritiskom, naprave so bile izrabljene: prenova je bila nujna izbira. »Zamenjava opreme je tako postala tudi priložnost, da se uskladi delo petih laboratorijev, ki so delali na drugačne načine. Po več kot enoletni analizi potreb laboratorijev – v letu 2020 so skupno izvedli šest milijonov testov – so pred kratkim namestili nove naprave, začenši z goriškim laboratorijem,« je razložil vodja oddelka.