V goriški noči lov na medvedjega mladiča (video)

Po požaru ... še medved. Goriški gasilci so imeli v ponedeljek zvečer in ponoči polne roke dela, saj so po silovitem popoldanskem požaru v Mošu morali zvečer še »loviti« medvedjega mladiča, ki se je potikal v Ulici Giustiniani, lučaj stran od goriškega Travnika, pri Bombijevem predoru. »Z dvema prijateljema sem videl medveda, ki je prečkal cesto. Ustavili smo se, ko smo ga zagledali, ko pa nas je tudi sam videl, se je ustrašil in splezal na drevo. Poklical sem na pomoč, nato pa so ga ujeli okoli 1.30 ponoči,« nam je povedal Thomas Acconcia. Gasilci so ga po več urah uspeli ujeti v mrežo in ga predali gozdarski policiji. V ponedeljeek so medvedjega mladiča opazili tudi v Rožni dolini, medtem ko se je v prejšnjih dneh medvedka z dvema mladičema podila v raznih krajih na Goriškem.