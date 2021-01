V goriški občini le še devet črpalk

V Gorici so zaprli še eno bencinsko črpalko, tako da jih skupno ostaja le devet. Nekaj dni pred koncem lanskega leta je prenehal poslovati bencinski servis družbe Eni v Tržaški ulici, saj sta se njegova upravitelja Antonio in Vincenzo Trafficante upokojila. Po vsej verjetnosti družba Eni za črpalko v Tržaški ulici ne bo iskala novih najemnikov, sicer bi jih zelo težko našla, saj so v zadnjih letih v Gorici zaradi konkurenčnejših cen goriva v Sloveniji zaprli številne bencinske servise.

Še leta 2008 jih je bilo petnajst, do današnjih dni pa jih je preživelo le devet: v šestih so črpalkarji fizično navzoči, tri pa so avtomatske. Med »tradicionalnimi« in avtomatskimi črpalkami je poleg navzočnosti črpalkarjev še ena velika razlika: na avtomatskih ni mogoče koristiti deželnega popusta na gorivo, saj niso opremljene za branje deželnih kartic, kar še kako oškoduje njihovo delovanje. Dve črpalki sta trenutno zaprti; poleg omenjene črpalke v Tržaški ulici že več časa ne posluje niti bencinski servis v Crispijevi ulici v središču mesta. Večina črpalk, ki so »preživele« do današnjih dni, deluje v južnem predelu mesta (zlasti v Ulici Duca d’Aosta in v Ulici Isonzo Argentina), kar kakorkoli ne predstavlja najbolj smotrne razporeditve.

V zadnjih časih se je zaradi omejitev premikanja in prečkanja državne meje s Slovenijo količina prodanega goriva krepko dvignila. Na pokrajinski ravni so novembra lanskega leta črpalkarji prodali skoraj tretjino goriva več v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019; lanskega novembra so v rezervoarje natočili 3.805.846 litrov goriva, medtem ko so novembra 2019 prodali 2.917.494 litrov bencina in dizla. Porast v goriški občini je bil še večji, skoraj 140-odstoten. Novembra lanskega leta so goriški črpalkarji prodali 885.443 litrov goriva, novembra 2019 pa 369.549 litrov. Več goriva v primerjavi s prejšnjimi leti so goriški črpalkarji prodali tudi v zaključnem obdobju pomladanskega »lockdowna«, vendar je prodaja ob odprtju meja s Slovenijo spet upadla na predkoronsko raven.

»Ob trenutnem deželnem popustu smo konkurenčni samo, kar se tiče dizla, medtem ko je pri bencinu razlika s Slovenijo še precejšnja,« pojasnjuje goriški črpalkar Manuel Rizzi. Trenutno za prebivalce obmejnih občin znaša deželni popust 29 centov za bencin in 20 centov za dizel, v ostalih krajih po deželi in v goriški pokrajini še v občinah Fara, Gradišče, Moraro in Mariano pa 14 centov za bencin in 9 centov za dizel.