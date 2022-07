V gradeški laguni odkrili ostanke rimskega plovila (VIDEO)

Ostanki rimske ladje ležijo na 5 metrih globine v bližini otoka Pompagnola v gradeški laguni. Ostanki so v veliki večini prekriti s plastmi peska in morskih ostankov, raziskovalci pa so na podlagi opaženih delov ugotovili, da je ladja zgrajena iz spojev, sestavljenih iz utorov in peres. Vidnih je okrog 12 metrov ladijskega trupa, a na podlagi značilnosti lesenih delov ugotavljajo, da bi ladja lahko bila dvakrat daljša in široka vsaj 8 metrov. Ostanke so opazili karabinjerji iz Genove in o tem obvestili raziskovalce fakultete za humanistične študije in kulturno dediščino Univerze v Vidmu in Nadzorništvo za arheologijo, likovno umetnost in krajino Furlanije - Julijske krajine.

Med rednim preverjanjem podmorskih arheoloških najdišč arheoloških ostankov na dnu gradeške lagune so karabinjerji oddelka za zaščito kulturne dediščine iz Vidma odkrili ostanke še neraziskanega rimskega plovila. Pri preverjanju stanja podmorskih arheoloških najdišč med Gradežem in izlivom reke Timave so sodelovali tudi potapljači iz Genove.

Ostanke so odkrili med preverjanjem ostankov plovila Grado 2 iz 3. stoletja pred našim štetjem, ki so ga leta 2000 odkrili na devetnajstih metrih globine na morskem dnu pred Gradežem. Z nadzorovanjem pomorskih arheoloških najdišč so nadaljevali v kanalu Delle Mee, ki je bil vplovni kanal oglejskega pristanišča; tu so našli še dve amfori iz 1. stoletja pred našim štetjem in ostanka amfore in vrča iz 2. oz. 3. stoletja pred našim štetjem. Ogledali so si tudi arheološka najdišča vzdolž kanala Locovaz in vse do izliva reke Timave, kjer je v obdobju rimskega cesarstva stala rimska vila z termami, kot opisuje tudi Plinij Starejši v svojih delih.

Najdbe so izročili Nadzorništvu za arheologijo, likovno umetnost in krajino Furlanije - Julijske krajine za razsoljevanje, katalogizacijo in restavriranje. Ostanki rimske ladje bodo deležni tudi natančnejše raziskave, hkrati jih bodo primerno zavarovali.