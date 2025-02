V Gradežu cen senčnikov in ležalnikov niso dvignili

Plaža, ki jo v Gradežu upravlja turistično podjetje GIT, je med lanskim letom na državni ravni zbrala največ spletnih rezervacij gostov iz tujine. Predsednik podjetja GITRoberto Marin je med včerajšnjo predstavitvijo novosti za letošnjo sezono napovedal, da bodo spletno aplikacijo letos še nekoliko posodobili in izboljšali, zaradi česar pričakujejo še višje število spletnih rezervacij. Med lanskim letom je po njegovih besedah vstopnico, senčnik in ležalnik na spletu rezerviralo 9597 tujih državljanov, ki so poskrbeli za 35 odstotkov vseh spletnih rezervacij.

Marin je poudaril, da se število spletnih rezervacij veča vse od leta 2022, ko so se odločili za prenovo spletne aplikacije, saj je bila uporaba prejšnjega sistema precej zamudna. S spletnimi rezervacijami so leta 2022 ustvarili za 1,1 milijona evrov prihodkov, medtem ko se jih je lani nabralo za 1,8 milijona evrov, kar predstavlja 63-odstotni porast. Lani so spletne rezervacije predstavljale 28 odstotkov vseh rezervacij.

Gostje z abonmajem za celo sezono imajo po Marinovih besedah od leta 2023 možnost, da ga oddajo v najem drugim uporabnikom, ko ne pridejo na plažo. »Tovrstni sistem nam omogoča, da napolnimo tudi mesta, ki bi drugače ostala prazna, kar je še posebej pomembno v dneh največjega navala,« je pojasnil Marin, po katerem so s tovrstnim sistemom med lanskim letom zaslužili 250.000 evrov, ki bi se jim odrekli, če bi mesta na plaži ostala prazna. Marin je napovedal, da med letošnjo sezono cene vstopnic, ležalnikov in senčnikov se ne bodo spremenile. Najmanj bo stalo kopališče Smart beach, kjer bo po Marinovih besedah senčnik in dva ležalnika mogoče dobiti že za petnajst evrov.

10 milijonov evrov prometa

Na predstavitvi nove sezone, na kateri sta bila prisotna tudi deželni odbornik za turizem Sergio Emidio Bini in gradeški župan Giuseppe Corbatto, je Marin spregovoril tudi o lanskem poslovanju. Podjetje GIT je lansko leto zaključilo s prometom desetih milijonov evrov, kar je precej več kot leta 2022, ko je promet znašal sedem milijonov evrov. V prihodnjih letih nameravajo poslovanje še izboljšati, tako da ciljajo na trinajst milijonov evrov prometa. Marin je razložil, da povečanje prometa nameravajo doseči tudi s širitvijo koncesije na plažo Sacca dei Moreri. Prošnjo za pridobitev koncesije so že vložili, odgovor bo predvidoma znan konec septembra. Med letošnjim poletjem bodo zaključili z obnavljanjem opreme, za otroke bodo ob robu plaže postavili 12-metrsko igralo v obliki piratske ladje, označili bodo tudi območje, na katerem bodo kopalce pozivali, naj ne kadijo. Predvidoma februarja bodo uredili tudi nekaj igrišč za padel.

Deželni odbornik Sergio Emidio Bini je med svojim nagovorom izrazil zadovoljstvo nad poslovanjem podjetja GIT in še zlasti nad visokim številom tujih turistov, ki obiskujejo Gradež. Bini je poudaril, da je porast števila tujih gostov tudi posledica reklamnih kampanj, ki jih vodi Dežela Furlanija - Julijska krajina. Po besedah deželnega odbornika bodo k še večji privlačnosti Gradeža prispevale obnovljene terme. Septembra lanskega leta se je začel drugi sklop obnovitvenih del, naložba je vredna 4,5 milijona evrov in zadeva prenovo prvega nadstropja termalnega kompleksa, kjer bodo uredili salon za dobro počutje, fitnes in zunanjo teraso.

Podjetje GITsicer upravlja s 1622 metri plaže, na kateri je 3100 senčnikov in 7500 ležalnikov. Zaposlenih je 194, ravno pred nekaj tedni so izpeljali zaposlitveni sejem. Kandidatov za približno šestdeset prostih mest je bilo dvesto. Ob plaži družbe GIT je osem barov oz. restavracij, štiri upravljajo druga podjetja.