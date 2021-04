V Gradežu našli ostanke antičnega čolna

Na gradeški peščeni plaži je v prejšnjih dneh prišlo do edinstvenega odkritja. Osebje podjetja Grado Impianti Turistici – GIT je med rednim vzdrževanjem enega izmed gradeških kopališč naletelo na približno 8 metrov dolgo in 30 centimetrov široko leseno desko, debeline 7 oz. 8 centimetrov. Zaradi njenih značilnosti se je takoj izkazalo, da gre za element antičnega plovila.

Spomeniško varstvo za arheologijo, likovno umetnost in krajino Furlanije - Julijske krajine je bilo nemudoma obveščeno o najdbi in je takoj organiziralo premestitev ostaline; pri tem sta ji pomagala podjetje GIT in gradeška občina, ki sta dala na razpolago svoje osebje za izkop in začasno varno namestitev ostaline. Pri posegu je sodelovalo oglejsko podjetje Aprile, ki je dalo na razpolago primerno plovilo.

Znanstveno-tehnično osebje spomeniškega varstva je na ostalini izvedlo prvi poseg za odstranitev organskih snovi in ga nato tesno prevleklo tako, da bo zagotovljena zadostna stopnja vlažnosti. V sodelovanju s podvodnim arheologom Dariom Gaddijem je bila izdelana tudi predhodna dokumentacija, vključno z vzorčenjem za nadaljnje raziskave: na tej osnovi bo možno klasificirati in oceniti okvirno kronološko pripadnost ostankov. Svoje sodelovanje pri nadaljnjem raziskovalnem delu je že zagotovil tudi profesor Carlo Beltrame, izvedenec za podvodno arheologijo na beneški univerzi Ca’ Foscari.