Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Gradišču, kjer so bili v Ulici Udine pri krožišču trije avtomobili udeleženi v trčenju. Eno osebo so oskrbeli na kraju in so jo nato prepeljali z reševalnim vozilom v tržiško bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da je bila lažje poškodovana. Na kraju so bili tudi gasilci in karabinjerji, ki preiskujejo vzroke nesreče.