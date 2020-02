V Grojni se jutri začenja prva tridnevna zapora ceste

Jutri, 3. februarja, se bo v Grojni začela prva tridnevna popolna zapora ceste zaradi del, s katerimi bodo sanirali in utrdili bregove Grojnice ter uredili pretok vode, ki se na cesto zliva po hudournikih.

Dela bodo od jutri do srede zadevala odsek tik pred gostilno Pri Mirkotu. Dostop do lokala Locanda Goriziana bo vsekakor vseskozi dovoljen. Naslednja zapora bo teden kasneje, prav tako od ponedeljka, 10. februarja, do srede, 12. februarja, ko se bodo dela premaknila na cestni odsek tik po gostilni. Zadnja popolna zapora pa bo od ponedeljka, 17. februarja, do srede, 19. februarja, ko se bodo dela premaknila na odsek od odcepa za Kalvarijo do križišča s cesto, ki po Ščednem pelje v Števerjan. Razen v omenjenih dneh, ko bo zapora popolna, bo med celotnim obdobjem trajanja del, torej od 3. februarja do predvidoma 30. aprila, semafor urejal izmenični enosmerni promet. Hitrost vozil bo omejena na 30 kilometrov na uro, prepovedano bo prehitevanje. Na zaporo že opozarjajo cestne oznake, ki so jih v prejšnjih dneh namestili na ozemlju števerjanske občine.