V igri jih je le še 33. Goriška občina je včeraj objavila seznam kandidatov, ki so bili pripuščeni k ustnemu izpitu natečaja, v okviru katerega bodo zaposlili šestnajst uslužbencev za potrebe raznih občinskih uradov.Še pred začetkom poletja se je na natečaj prijavilo 1719 ljudi iz cele Italije, nakar se jih je s prvo pisno preizkušnjo, ki so jo izpeljali julija, »spopadlo« 918. Komisija je k drugi pisni nalogi pripustila 163 kandidatov, vendar jih je v ponedeljek prišlo na izpit le 128. K ustnemu delu so bili nazadnje pripuščeni le kandidati, ki so na pisnih preizkušnjah prejeli vsaj 21 od 30 možnih točk; skupno jih je 33. Kolokvij bo na vrsti 9. in 10. oktobra. Kandidatom so že sporočili uro, ob kateri se bodo morali zglasiti v mestni hiši, kjer bodo morali dokazati tudi poznavanje angleškega jezika in sposobnost uporabe osnovnih računalniških programov.

