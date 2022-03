V Jamljah sprejeli tri begunke

V Jamljah nudijo zavetišče in pomoč trem ukrajinskim begunkam, 68-letni Valentini ter 70-letni Tamari in njeni 17-letni vnukinji Zoyi. Pobegnile so iz mesta Černihiv, ki se nahaja 150 kilometrov severno od Kijeva v bližini meje z Belorusijo in Rusijo; v mestu živi 350.000 ljudi, v zadnjih dneh je tarča silovitega ruskega obstreljevanja, pod katerim je že umrlo tudi več civilistov.

Iz Ukrajine so pobegnile s potnim listom in nekaj oblačili v plastičnih vrečkah. Odborniki jameljskega kulturnega društva Kremenjak so se zato odločili, da jim priskočijo na pomoč z nakupom nekaj novih oblačil in najnujnejših stvari. 17-letni Zoyi so med drugim podarili tudi vadnico italijanskega jezika.