V kanalskem vrtcu okužena strokovna sodelavka

V kanalskem vrtcu so v torek zabeležili okužbo z novim koronavirusom pri eni od strokovnih sodelavk. Vodstvo vrtca je takoj začelo izvajati postopke po navodilih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), obolela je v karanteni. NIJZ je v karanteno napotil vse otroke in zaposlene, ki so bile v rizičnem stiku z obolelo, gre za dvajset otrok in tri zaposlene. Starše ostalih otrok so o situaciji obvestili po elektronski pošti, naslednjega dne so v vrtcu zabeležili bistven osip, prišla samo dva, pa še ta dva sta bila odpeljana domov. Od četrtka pa do konca tedna v vrtec predvidoma ne bo nobenega otroka, ker so se starši samoiniciativno odločili, da jih zadržijo doma. Delo v prihodnjem tednu bo vodstvo vrtca sproti prilagajalo situaciji, ki jo skrbno spremljajo. Vrtec ostaja uradno odprt, zaposleni ostajajo v pripravljenosti, če bo kateri od otrok potreboval varstvo.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku